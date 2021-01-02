Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.
Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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