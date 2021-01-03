Saatlerce sandalye üzerinde hareketsiz kalıyor. Günün neredeyse yarısını uzaktan eğitim için ekran karşısında geçiriyorlar.

Derslerden sıkılan öğrencilerin zaman zaman dikkati dağılıyor. Kendilerine kaçış yöntemleri arıyorlar.

Uzmanlara göre, öğrencilerin dikkat sürelerinin kısalması normal.

Derslere ilgiyi artırmanın ise birçok yolu var.

'Ders arasında oyun oynanabilir'

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız, "Küçük molalar işe yarayabilir. Buralarda eğlenceli etkinlikler olabilir. Yine dijital platformları kullanarak oyunlar oynanabilir" dedi.

'Sürekli ders baskısı olmamalı'

Çocuklara, derse odaklanmaları için sık sık baskı yapmanın ise yanlış bir yöntem olduğunu vurgulayan Yıldız şunları söyledi:

"Duygusal ihtiyaçlarını karşılamazsak ve sadece onların gün boyunca uzaktan eğitimin akademik yanı ile ilgilenmelerini istersek bunun sonunda motivasyon kaybı yaşayacaklardır."

Uzmanlar, motivasyonları düşen çocukların öğrenme becerilerinin de azalacağını söylüyor.

