Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni eğitim sezonunda ortaokullarda satrancın "Satranç Eğitim Programı" kapsamında haftalık ders çizelgesinde yer aldığını söyledi.

TSF'nin satranç sporunu yaygınlaştırmak adına yaptığı çalışmaların netice vermeye devam ettiğini belirten Tulay, ortaokul öğrencilerinin seçmeli dersler bölümünün "Sanat ve Spor" alanında seçmeli "Satranç" dersini haftada 2 saat olmak üzere seçebileceklerini söyledi.

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"Tüm çocuklarımızı satranç sporu ile tanıştırmaya hazırız"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 5 milyonun üzerinde ortaokul öğrencisine ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a satranç sporuna verdikleri destek ve alınan karar için teşekkür ederiz. TSF olarak ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile 25 binin üzerinde devlet okullarımızı satranç sınıfları ile donattık. MEB ile yaptığımız çalışmalar ile binlerce öğretmenimize antrenörlük eğitimi verdik. Biz, tüm çocuklarımızı satranç sporu ile tanıştırmaya hazırız. Çocuklarımıza ve velilerimize sesleniyorum. Satranç çocukların eğitimine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'nin aydınlık yarınları için; problem çözme, hesap yapma, zamanı doğru kullanma, strateji geliştirme gibi satrancın kazanımları için çocuklarımızı satranç dersine yönlendirelim. Ortaokullarda satranç dersi almayan öğrencimiz kalmasın."