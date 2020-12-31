Proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Alternatif bitkisel protein ekstralarının yerli imkânlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında katma değeri yüksek protein tozu ve besleyici protein bar üretiminde kullanılacak. Proje ile yurt dışından ithal edilen bitkisel protein miktarının azaltılması amaçlanıyor.

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Karaaslan projenin; atıkların değerlendirilmesi, kaynakların korunması, verimlilik artışı, istihdam gibi konuların yanı sıra çevre ve insan sağlığına fayda getirmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanması gibi katkılar sağlayacağını vurguluyor.

Projede, Harran Üniversitesi'nden Dr. Öğr Üyesi Ümran Cansu, Arş. Gör. Bülent Başyiğit ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Doç.Dr. Fatih Mehmet Yılmaz, Arş. Gör. Ahmet Görgüç, Gıda Yük. Müh. Esra Gençdağ ve sektör temsilcileri de yer alacak.

