Ukrayna'da Kiev Bağımsızlık Meydanı'na çok yakın bir noktada patlama sesi duyuldu. Şevçenkovskiy bölgesinin hedef alındığı saldırıda yaralıların olduğu açıklandı.

Patlamalar, BM Genel Sekreteri Guterres'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Rus kuşatması altındaki Mariupol limanından sivilleri tahliye etme çabalarına odaklanan görüşmelerini tamamlamasının ardından meydana geldi.

Buna "karşılık gelen güçlü bir reaksiyon" vurgusu

Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri ziyareti esnasında Kiev'de bir yerleşim bölgesini vuran Rus saldırılarının küresel kuruluşu "aşağılama" girişimi olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Bugün, Kiev'deki görüşmelerimizin bitiminden hemen sonra, Rus füzeleri şehre uçtu. Bu, Rusya'nın BM'yi küçük düşürme çabaları ve örgütün temsil ettiği her şey hakkında çok şey söylüyor." dedi. Bunun "karşılık gelen güçlü bir reaksiyon" gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Kuleba sosyal medyada paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kiev'e son füze saldırısının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında olduğunu yineledi.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu akşam saatlerinde Kiev'e düzenlediği saldırıları hatırlattı.

"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov başkentimizi ziyaret ettiğinde, Rusya Kiev'i seyir füzeleriyle vurdu. Rusya, bu iğrenç barbarlıkla Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya karşı tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır."

"Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları BM'yi aşağılamayı amaçlıyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da paylaşımında Guterres'in Kiev'i ziyareti sırasında Rusya'nın şehri seyir füzeleriyle vurduğuna işaret etti.

"Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var. Moskova'dan kartpostal mı? Rusya hala BM Güvenlik Konseyi'nde yer alıyor mu?"

Rusya bugün akşam saatlerinde Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatmış, Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Rusya'ya ait füzenin sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu söylemişti.

Kiev, Rus güçlerinin birkaç hafta önce geri çekilmesinden bu yana nispeten sakindi, ancak daha uzun menzilli Rus ağır silahlarına karşı savunmasız kalmaya devam ediyor.