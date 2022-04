Kiev Belediye başkanı Vitali Klitschko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama sesi duyulduğunu söyleyerek saldırıda Shevchenko bölgesinin vurulduğunu açıkladı.

Yerleşim yeri hedef alındı

TRT Haber Muhabiri Merve Güneş saldırının merkezi bir noktada gerçekleştiğini, bölgeye itfaiye ekiplerinin, ambulansların ve askerlerin sevk edildiğini söyledi. Güneş, bu bölgenin saldırı gerçekleşen noktalar arasında bu zaman kadar Bağımsızlık Meydanı'na en yakın nokta olduğunu vurguladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı da saldırıda bir yerleşim yerinin hedef alındığını ve 6 yaralı olduğunu duyurdu.

"Saldırıda füze kullanıldı"

Devlet Acil Durum Servisi basın sekreteri Svetlana Vodolaga, diğer füzenin konut binasına yakın isimsiz bir tesisi vurduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın saldırıda füze kullandığını ifade etti.

Patlamalar, BM Genel Sekreteri Guterres'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Rus kuşatması altındaki Mariupol limanından sivilleri tahliye etme çabalarına odaklanan görüşmelerini tamamlamasının ardından meydana geldi.

"Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları BM'yi aşağılamayı amaçlıyor"

Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri ziyareti esnasında Kiev'de bir yerleşim bölgesini vuran Rus saldırılarının küresel kuruluşu "aşağılama" girişimi olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Bugün, Kiev'deki görüşmelerimizin bitiminden hemen sonra, Rus füzeleri şehre uçtu.Bu, Rusya'nın BM'yi küçük düşürme çabaları ve örgütün temsil ettiği her şey hakkında çok şey söylüyor." dedi. Bunun "karşılık gelen güçlü bir reaksiyon" gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

"Bir gün önce Kremlin'deydi, bugün başının üstünde patlamalar var”

Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki 'füze saldırıları' hakkında tweet attı.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why ???????? still takes a seat on the UN Security Council?