Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakü yakınlarında bir sanayi parkında yangın
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında yangın çıktı. Can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gıda şirketlerinden birine ait sanayi parkındaki yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiyecinin sevk edildiği duyuruldu.
Açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı bilgisi verildi.
Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: Azerbaycan
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