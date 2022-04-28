Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaşta eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki taarruzları sürdürdüklerini anlatan Konaşenkov, “Rusya Hava Kuvvetleri, havadan yüksek hassasiyetli füzelerle 38 Ukrayna askeri unsurunu vurdu. Ukraynalı milliyetçi oluşumlara ait 22 müstahkem mevki, askeri teknik araçlar ve birliklerin toplandığı 7 alan, Aleksandrovka, Gusarovka, Dolgenkoye ve Barvenkovo yerleşim birimlerinde bulunan 6 roket, top, mühimmat ve akaryakıt deposu imha edildi” dedi.

''Toplam 2 bin 445 özel askeri araç imha edildi''

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 76 Ukrayna askeri nesnesini yok ettiğini belirterek, füze birliklerinin Ukrayna’ya ait Toçka-U füze kompleksini vurduğunu aktardı.

Rus hava savunma sistemlerinin Harkiv, Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinde 7 insansız hava aracını yok ettiğini ifade eden Konaşenkov, Petropolye ve Malaya Kamışevaha yerleşim birimleri yakınlarında 3 Toçka-U balistik füzenin vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 142 uçak, 111 helikopter, 621 insansız hava aracı, 277 hava savunma füze sistemi, 2 bin 629 tank ve zırhlı araç, 302 çok namlulu roket atar, 1154 obüs ve havan topu, 2 bin 445 özel askeri aracın imha edildiğini ifade etti.

Liman şehrinde provokasyon iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ise Kiev yönetiminin, Rus ordusunun gelişigüzel topçu saldırı sonucunda sivilleri öldürdüğü iddiasıyla kışkırtıcı materyaller üretmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Donetsk’in Liman şehrinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yerleşim bölgelerine topçu ateşi açtığını iddia eden Mizintsev, Ukraynalı ve Batılı haber ajanslarından gazetecilere tahrip edilen sivil altyapı tesislerinin görüntülerini çektirdiklerini ve bu materyallerin “Rus ordusunun vahşeti” şeklinde haber yapılacağını öne sürdü.