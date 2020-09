Zifiri karanlıkta, denizin ortasında, küçük bir bot.

İçinde daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkan ancak Yunan askerlerinin insanlık dışı muamelesiyle "yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiye" itilen 11 kişi.

Ve çaresizliğin pençesindeki göçmenlere uzanan Türk Sahil Güvenliği’nin yardım eli.

Tüm bu yaşananları Türk Sahil Güvenlik botuna binen Amerikan CNN televizyonu an be an görüntüledi.

CNN ekibi, Yunan askerlerinin insanlık dışı muamelelerine maruz kalan ve bir botla ölüme terk edilen mültecilerin dramını aktardı.

Amerikan CNN televizyonunun muhabiri de mültecilerin yaşadıkları karşısında dehşete düştü.

CNN'in hazırladığı özel haberde Yunan askerlerinin, sığınmacıların çocuklarının kafalarına silah dayadığı bilgisi de yer aldı.

Mültecilerin para,telefon ve ilaçlarına el konulup, dövüldüğü belirtildi.