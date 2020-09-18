Yüzlerce kişi meydanları doldurdu. Protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı gösteriler vardı.

Başkent Paris caddelerinde, ellerinde pankartlarla yürüyüş düzenleyen binlerce kişinin sloganları yankılandı.

Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, Macron ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı çıktı.

Hükümetin salgın nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan şirketlere ve işten çıkarılanlara destekte bulunması gerektiği ifade edildi.

Öfkeli kalabalık ellerinde pankartlarla Macron ve hükümet karşıtı sloganlar da attı.

Paris'te toplu taşımayı düzenleyen bir şirket, Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi çalışanları ve koronavirüs laboratuvar çalışanları da hükümetin sosyal politikalarına karşı kısmi greve gitti.

Grev nedeniyle toplu taşımada ve şehirler arası tren seferlerine kısmi aksamalar yaşandı.