Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin, deniz ürünlerinde COVID-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu
[Fotoğraf: AA]
Çin, deniz ürünlerinde yeni tip koronavirüs tespit edilen Endonezya menşeli bir firmadan ithalatı askıya aldı.
Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, deniz ürünleri imalatçısı PT Putri Indah adlı firmadan ithal edilen dondurulmuş kılkuyruk balığı ve ürün paketinden alınan numunelerde COVID-19 tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu firmadan bugünden itibaren geçerli olmak üzere ithalatın bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.
PT Putri Indah şirketi ve Endonezyalı yetkililer henüz açıklama yapmadı.
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