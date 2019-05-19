Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Fittja Ulu Camisi'nde ramazan etkinliği ve iftar programı düzenlendi.

Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği iftar öncesinde çocuklar için kurulan çadırda meddah gösterisi, orta oyunu ve Hacivat-Karagöz kukla gösterisi gibi geleneksel Türk sanat ve kültür faaliyetleri düzenlendi.

Çeşitli animasyon ile yüz boyama aktivitelerinin yapıldığı programda çocuklara YTB'nin Türkiye'den getirdiği hediyeler de dağıtıldı.

Kaynak: TRT Haber