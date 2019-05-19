Ünlü Aktör Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika’nın Sandton kentinde katıldığı bir etkinlikte, hayranlarıyla sohbet edip, fotoğraf çektirirken tekmeli saldırıya uğradı.

Saniye saniye görüntülenen olay anı internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Ünlü aktörün arkasından hızlıca koşan saldırgan, Schwarzenegger'e uçan tekme attı.

Ünlü aktör, hayranlarının yardımıyla yere düşmekten kurtulurken, saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından sert müdahale ile yakalandı.

Saldırının şokunu bir süre üzerinden atamayan Schwarzenegger, olayın ardından sosyal medyadan hayranlarına seslenerek, uğradığı saldırı ile ilgili merak etmemelerini istedi.

Saldırının nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: TRTHaber