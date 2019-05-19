Almanya'nın Köln şehrinde gazetecilere açıklamada bulunan BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, kendisine iki hafta önce posta yoluyola İslamofobik ve tehdit içerikli mektup gönderildiğini söyledi.

Yıldız, "Evime boş yazıcı kovanları geldi. Bir de zarf vardı ve bizim partinin amblemi vardı. Bizim genel merkezden geldiğini düşünerek zarfı açtım, içinde Kabe resmi ve affedersiniz üzerine bir pislik konulmuş. Bir de mektup geldi ve içerisinde 'artık haddinizi aşıyorsunuz, bu ülkede Almanlar söz sahibidir ve haddinizi bilmezseniz biz yapacağımızı biliriz' yazıyordu." dedi.

Seçim turunda olduğunu belirten Yıldız, pazartesi günü konuyu polise intikal ettireceğini söyledi.

Yıldız, boş yazıcı kovanlarıyla "boş kurşun kovanı gibi" bir mesaj verildiğini belirterek, "Bunu biz tehdit olarak görebiliriz ama bu bizi hiçbir zaman davamızdan vazgeçirmeyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA