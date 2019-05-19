İsrail'in 12 yıldır abluka altından tuttuğu Gazze, ramazan ayında düzenlenen saldırılar ile yine büyük zarar gördü.

İsrail saldırılarında, Gazzelilerin kimi ekmek teknesini, kimisi ise yıllarca emek vererek yaptığı evini kaybetti.

Uzun yıllar çalışarak başını sokabileceği bir ev yaptığını ifade eden bir Gazzeli, "29 sene, bu evi yapıp, mutlu ve huzurlu olarak yaşamak için çabaladım." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bombardıman sırasında evi yıkılan bir diğer Gazzeli ise, "Bu evi, çocuklarımın giyecekleri elbiselerinden, nafakalarından keserek 18 senede inşa ettim." diye konuştu.

Saldırılarda zarar gören yalnızca evler olmadı. Gazzeliler geçimlerini sağladıkları ekmek teknelerini de kaybetti.

13 ailenin geçimini sağladığı bir tamirhane de saldırıda yerle bir oldu. Gelecek hayali kurdukları, yıllarca emek verdikleri ekmek teknelerini kaybettiler.

Tamirhanenin sahibi, yıkılan işyerinin molozları üzerinde otururken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Buradan 13 aile ekmek yiyordu. Hayatımız ve geleceğimiz buradaydı. Bu çocukların hepsi işçi. Aileleri bu çocukların kazandıkları ile yiyip içiyor."

İsrail'in saldırısı aileleri ramazan ayında sokaklarda yaşamak zorunda bırakırken, çocukların yüzlerinden de gülümsemelerini aldı.

Enkaza dönen evlerinin molozları arasında iftar açan yaşlı bir Gazzeli kadın ağlayarak, "Elhamdülillah… Sokakta yaşıyoruz. Her şeyimizi aldılar. Çocuklarımızın gülüşünü, topladıklarımızı, biriktirdiklerimizi aldılar." diyerek İsrail'in Filistinli siviller üzerinde uyguladığı şiddeti dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber