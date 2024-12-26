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Dünya
Independent 26.12.2024 06:47

Yolcu uçağının tekerlek yuvasında ceset bulundu

Chicago'dan Maui'ye uçan United Airlines’a ait bir uçakta, iniş sonrası tekerlek yuvasında bir ceset bulundu.

Yolcu uçağının tekerlek yuvasında ceset bulundu

Salı günü öğleden sonra Kahului Havalimanı’na inen UA202 sefer sayılı uçakta yapılan incelemede, ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında bir ceset olduğu tespit edildi. Maui Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekerlek yuvasına nasıl ulaşıldığı bilinmiyor

United Airlines, cesedin tekerlek yuvasına nasıl veya ne zaman girdiğinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Havayolundan yapılan açıklamada, "Salı günü Maui’deki Kahului Havalimanı’na iniş sonrası, ana iniş takımlarından birinin tekerlek yuvasında bir ceset bulundu. Bu alan yalnızca uçağın dışından erişilebilir bir bölgedir" denildi.

Maui Polis Departmanı yetkilileri, şu an için kamuoyuyla paylaşılabilecek detayların sınırlı olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bugün öğleden sonra ana kara ABD'den gelen bir uçakta hayatını kaybeden bir kişi bulundu. Konuyla ilgili aktif bir soruşturma yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.

Tekerlek yuvasında yolculuk genellikle ölümle sonuçlanıyor

Amerikan Federal Havacılık İdaresi’ne göre, tekerlek yuvasına saklanmak kaçak yolcuların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem.

Ancak bu durum çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Uçağın irtifa kazanmasıyla birlikte, aşırı soğuk nedeniyle hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle hipoksi meydana gelebiliyor.

Ayrıca iniş takımlarının açılıp kapanması sırasında yolcular ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Bu trajik olay, yılbaşı tatili sezonunda havalimanlarındaki yoğunluğu bir kez daha gündeme getirdi.

Amerikan Otomobil Birliği’nin tahminlerine göre, bu yıl yaklaşık 120 milyon kişi tatil için seyahat ediyor ve bu rakamın önemli bir kısmını hava yolu yolcuları oluşturuyor.

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