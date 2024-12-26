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Dünya
BBC 26.12.2024 06:36

Kel kartal 250 yıl sonra ABD'nin resmi ulusal kuşu ilan edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Noel arifesinde imzaladığı bir yasa ile kel kartalı (bald eagle) ülkenin resmî ulusal kuşu ilan etti. Beyaz başlı ve sarı gagalı bu yırtıcı kuş, 1782'den bu yana ABD'nin belgelerinde kullanılan Büyük Mührü'nde yer alıyordu, ancak bugüne dek resmî bir statüye sahip değildi.

Kel kartal 250 yıl sonra ABD'nin resmi ulusal kuşu ilan edildi

Geçtiğimiz hafta Kongre'den geçen ve Başkan Biden'ın onayına sunulan yasa, kel kartalı ülkenin ulusal kuşu olarak tescil etti.

"Yaklaşık 250 yıl boyunca kel kartalı ulusal kuşumuz olarak adlandırdık ama değildi," diyen Ulusal Kartal Merkezi'nden Jack Davis, "Artık bu unvan resmî hale geldi ve bundan daha çok hak eden bir kuş yok," ifadelerini kullandı.

Tarihi bir simge

Çoğu Amerikalı, Büyük Mühür'de yer alan, zeytin dalı taşıyan bir pençesiyle barışı, oklarla dolu diğer pençesiyle ise savaşa hazır olmayı temsil eden kartal figürünü tanıyor. Ancak bu statünün kabul edilmesi tarih boyunca tartışmalıydı.

ABD’nin kurucu isimlerinden Benjamin Franklin, kel kartalın ulusal sembol olarak seçilmesine karşı çıkmış ve onu “kötü ahlaklı bir kuş” olarak nitelendirmişti. Ancak Kongre’nin çoğunluğu bu görüşe katılmadı.

ABD Gaziler İşleri Bakanlığı'na göre, kel kartallar nesiller boyunca cesaret, özgürlük ve ölümsüzlük simgesi olarak görülmüştür. Diğer kartalların aksine yalnızca Kuzey Amerika’ya özgü olan kel kartal, bu anlamda daha da özel bir statüye sahip.

Minnesota'dan destek

Minnesota eyaletinden yasa tasarısını destekleyen yasa yapıcılar, bölgenin ülkenin en büyük kel kartal popülasyonlarından birine ev sahipliği yaptığını belirtti. Senatör Amy Klobuchar, bunun tasarının yasalaşmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kel kartal, 1940 tarihli Ulusal Amblem Yasası kapsamında koruma altına alınmış durumda. Bu yasa, kel kartalın avlanmasını ve satışını yasaklıyor. Bir dönem neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kel kartalların nüfusu, 2009'dan bu yana büyük ölçüde arttı.

Başkan Biden, Noel arifesinde kel kartal yasasıyla birlikte üniversite kampüslerindeki şiddet ve ölümlerle mücadeleye yönelik federal bir yasa dâhil olmak üzere toplam 50 yasayı daha imzaladı.

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