Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri taşıyan otobüsler ve bir buldozerin eşlik ettiği onlarca İsrail askeri aracının, Yusuf Makamı'na gelerek etrafına konuşlandığını belirtti.

Yusuf Makamı'nın çevresinde Filistinli gençlerle İsrail ordusu arasında olaylar çıktığını ifade eden görgü tanıkları, olaylar sırasında ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.