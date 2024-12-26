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Dünya
AA 26.12.2024 06:25

Gürcistan'daki AB yanlısı gösteriler 28 gündür devam ediyor

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı gösteriler 28. gününde de devam etti.

Gürcistan'daki AB yanlısı gösteriler 28 gündür devam ediyor

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar askıya almasının ardından artan protestolar başkent Tiflis'te sürüyor.

Tiflis'te gün boyunca farklı sokaklarda yürüyüş yapan göstericiler, önceki günlerde yaptıkları gibi gece saatlerinde parlamentonun önünde toplandı.

Binanın önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, Gürcistan ile AB bayrakları taşıdı.

Göstericiler, hükümete parlamento seçimleri yenileme çağrısını de yineledi.

Bu arada, gönüllüler de göstericilere sıcak içecek ve yemekler ikram ederek destek oldu.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri de Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler devam ediyor.

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