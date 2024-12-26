ABD'deki hayvan barınağında kuş gribi 20 büyük kediyi öldürdü

Barınağın Facebook sayfasında yapılan açıklamada, "Bu trajedi ekibimizi derinden etkiledi, bu inanılmaz hayvanların kaybını hep birlikte yas tutuyoruz," ifadelerine yer verildi.

Virüs hızlı yayıldı

Barınağın direktörü Mark Mathews, New York Times’a yaptığı açıklamada, hayvanların Kasım sonu ile Aralık ortası arasında öldüğünü söyledi. "Daha önce böyle bir şey yaşamadık; genelde yaşlılıktan ölürlerdi" diyen Mathews, bu virüsü “son derece tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Kuş gribine yol açan virüsün, vahşi kuşlardan yayıldığı ve esas olarak solunum salgıları ile kuştan kuşa temas yoluyla bulaştığı biliniyor. Virüs, kuşları veya kuş ürünlerini tüketen memelilerde de enfeksiyona neden olabiliyor.

Karantina ilan edildi

Barınak, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantina altına alındı ve halka kapatıldı. Facebook açıklamasında, kedilerin bu virüse özellikle hassas olduğu, enfeksiyonun ilk belirtilerinin hafif olabileceği ancak hızla ilerleyerek genellikle 24 saat içinde zatürre benzeri durumlar nedeniyle ölüme yol açtığı belirtildi.

ABD’de yayılım sürüyor

Kuş gribi ABD'de uzun süredir kümes hayvanlarını etkiliyor. Ancak virüs, Mart 2024'te ilk kez büyükbaş hayvanlara da bulaşmaya başladı. Nisan 2024’ten bu yana ABD’de toplam 61 kuş gribi vakası bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), genel halk için riskin düşük olduğunu ve insanlar arasında sürekli bir bulaşma görülmediğini açıkladı. Vakalardan çoğu hafif semptomlar gösterirken, bu ay Louisiana’da bir kişi ağır kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Geçen hafta, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletteki süt inekleri arasında yayılan salgına karşı hızlı müdahale edilebilmesi için acil durum ilan etti.