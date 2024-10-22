Yeni Zelanda vedaları 3 dakikayla sınırlandırılıyor

Sevdiklerinize veda etmek için sarıldığınızda, bu sarılma çok uzun sürerse Yeni Zelanda havaalanında başınızı belaya sokabilirsiniz.

Dunedin şehrindeki uluslararası havaalanı, yolcu indirme bölgesinde güvenliği artırmak ve trafiğin akışını sağlamak için geniş kapsamlı bir çabanın parçası olarak kucaklaşmalara üç dakikalık bir sınır getirdi.

Havaalanının bırakma alanına dikilen bir tabelada şu uyarı yer alıyor: "Maksimum sarılma süresi 3 dakika. Daha sevgi dolu vedalar için lütfen otoparkı kullanın."

"Çalışanlarımız yıllar içinde ilginç şeyler gördüler"

Dunedin Havalimanı Genel Müdürü Dan De Bono, ulusal yayın kuruluşu Radio New Zealand'a (RNZ) yaptığı açıklamada, uyarı mesajlarının para cezası içerebileceğini söyledi.

De Bono, bazen yolcuların son dakika aşk maceralarına atılmak için iniş bölgesini kullandığını söyleyerek, "Havaalanları duyguların merkezidir... Çalışanlarımız yıllar içinde ilginç şeyler gördüler" ifadelerini kullandı.

Uyarı tabelası kısa sürede sosyal medyada yayılarak on binlerce görüntülenme ve yorum aldı.

Kullanıcılar, bir kişinin ne kadar süre sarılmasına izin verileceğini dikte edemeyeceklerini söyledi ve bir yorumcu kuralı "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.