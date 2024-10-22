Puslu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2024 06:20

Küba'da tropikal fırtına "Oscar" nedeniyle 6 kişi öldü

Küba'da şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren tropikal fırtına "Oscar" 6 kişinin ölümüne yol açtı.

Küba'da tropikal fırtına "Oscar" nedeniyle 6 kişi öldü

Küba Sivil Savunma Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Argenis Perales Perez, yaptığı basın açıklamasında, fırtınanın Guantanamo kentine bağlı San Antonio del Sur kasabasında can kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

Fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Perez, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yerel basına göre fırtına, Küba topraklarını terk etmiş olmasına rağmen ülkenin altyapısı, evleri ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

Oscar, hafta sonu öğleden sonra Saffir-Simpson ölçeğine göre 1. kategori seviyesinde Küba'ya giriş yaparak şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olmuştu.

Enerji krizi derinleşiyor

Bu arada Küba'da 18 Ekim'de ana enerji santrallerinde meydana gelen arızalar nedeniyle halen milyonlarca kişi elektriksiz kalmış durumda.

Enerji Bakanı Vicente de la O Levy, düzenlediği basın toplantısında, arızanın giderilmesi için aralıksız çalıştıklarını ve bugün sonuç almayı umduklarını belirtti.

Tropikal fırtına Oscar'ın da enerji santrallerine zarar verdiğini ifade eden Levy, "Oscar, santrallerdeki üretim bölgesini etkiledi ve bize ekstra rahatsızlık getirdi." dedi.

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallere yeterli bakım yapılmadığı için bu sorunlar tekrarlanıyor.

ETİKETLER
Küba Fırtına
Sıradaki Haber
Çin'den Lübnan'a tıbbi malzeme yardımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16'ncı BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak
07:46
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: Gazze'nin kuzeyi katliamla karşı karşıya
07:29
Denizli'de babasının ve kardeşinin bulunduğu evi yakıp kaçtı
07:11
Filistinli gruplar: Gazze'deki açlığa dair anlatılanlar yaşananların sadece küçük bir kısmı
07:01
Kediler kelimeleri görüntülerle bağdaştırabiliyor
06:57
Bilim insanları, yumurta kabuğu olmadan civciv büyütmeyi başardı
Türkiye'de ekim ayında kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti
Türkiye'de ekim ayında kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti
FOTO FOKUS
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ