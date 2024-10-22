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Dünya
BBC 22.10.2024 06:37

Kılıçbalığı göğsüne saplanan sörfçü hayatını kaybetti

İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yaparken kılıçbalığının göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Manfrini, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıçbalığı göğsüne saplanan sörfçü hayatını kaybetti

İtalyan sörfçü ve influencer Giulia Manfrini, Endonezya'nın Sumatra açıklarında popüler bir sörf noktası olan Masokut Adası'nda yaşanan trajik bir olayla gündeme geldi.

36 yaşındaki Manfrini, kılıçbalığının aniden suyun dışına sıçrayarak göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı.

Kazaya şahit olan iki sörfçü, hızlı bir şekilde ilk müdahalede bulunarak Manfrini'yi yakındaki bir sağlık merkezine götürdü; ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Tıbbi raporlarda göğsünde 5 santimetre derinliğinde bir yara olduğu ve boğulma belirtileri gösterdiği belirtildi. 

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