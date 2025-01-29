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Dünya
AFP 29.01.2025 12:53

Yeni kuş gribi varyantı: 119 bin hayvan itlaf edildi

ABD’deki bir ördek çiftliğinde, ilk kez bir kümes hayvanında H5N9 türü kuş gribi vakası tespit edildi. Çiftlikteki 119 bin kümes hayvanı itlaf edildi.

Yeni kuş gribi varyantı: 119 bin hayvan itlaf edildi

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) raporuna göre, "yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) H5N9" varyantı, Kaliforniya'nın Merced County bölgesindeki ticari bir ördek çiftliğinde tespit edildi.

Dünya çapında hayvan hastalıklarını izleyen Paris merkezli WOAH, “Bu, ABD'deki kümes hayvanlarında tespit edilen ilk HPAI H5N9 vakasıdır" dedi.

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119 bin hayvan itlaf edildi

Raporda, kaynağı bilinmeyen bu salgının 13 Ocak'ta doğrulandığı ve söz konusu çiftlikteki 119 bin kümes hayvanının itlaf edildiği belirtildi.

ABD'de hayvanlar arasında yaygın olan H5N1 kuş gribi varyantı da çiftlikte kaydedildi.

WOAH, ABD hayvan sağlık yetkililerinin "kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar" yürüttüğünü ve salgına yanıt olarak gözetimi artırdıklarını açıkladı.

Sağlık uzmanları, kuş gribinin insanların potansiyel pandemi tehdidi oluşturduğuna dair alarm vermeye devam ediyor.

Kuş gribi, inekler arasında yayılmaya başladıkça ve ABD'de insanları enfekte ettikçe mutasyona uğradığına dair belirtiler gösteriyor.

Bilim insanları, eğer bir kişi hem kuş gribi hem de mevsimsel griple enfekte olursa, kuş gribi virüsünün insanlardan insana bulaşabilen bir varyanta mutasyona uğrayabileceği ve potansiyel olarak bir insan pandemisine yol açabileceği endişesini dile getirdi.
 

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ABD Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kuş Gribi
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