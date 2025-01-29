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Dünya
AA 29.01.2025 12:34

Malezya, Gazze'nin yeniden inşasına destek için bölgede okul, hastane ve cami yaptıracak

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'nin yeniden inşasına destek olmak amacıyla başlangıçta okul, hastane ve cami yaptıracaklarını açıkladı.

Malezya, Gazze'nin yeniden inşasına destek için bölgede okul, hastane ve cami yaptıracak

Malay Mail'in haberine göre, Enver, söz konusu desteğin halk ve özel sektör işbirliğinde sağlanacağını kaydetti.

Enver, paylaştığı video mesajında, "Bu, çabalarımızın, toplumların ve insanların fedakarlıklarının bir parçasıdır. Allah bizi korusun ve Gazze ile Filistin'in güvenliğini garanti altına alsın." dedi.

Gazze'deki yeniden inşa çalışmalarının ilk etabında okul, hastane ve cami yaptıracaklarını vurgulayan Enver, ilerleyen süreçlerde de Japonya ile işbirliği yapacaklarını ve Japonya'nın Malezya'yı, Gazze'nin yeniden inşasına odaklanan Filistin'in Kalkınması için Doğu Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği Konferansı'na (CEAPAD) eş başkanlık yapmaya davet ettiğini söyledi.

Enver, Gazze'nin İsrail saldırıları nedeniyle neredeyse tamamen yıkıldığına işaret ederek, bölgede yeniden inşa maliyetlerinin yaklaşık bir trilyon doları bulabileceğini kaydetti.

Gazze'nin kuzeyindeki yıkım yüzde 90

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail saldırıları nedeniyle kuzeydeki yıkım yüzde 90 civarında.

Kuzeye dönen Gazellilerin büyük bölümü evleri yerine molozlarla karşılaşıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen topraklarını terk etmek istemediklerini dile getiren Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.

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