Katil İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Cenin kentinin merkezindeki Sinema Kavşağı'nı bombaladı.

İsrail askerleri, hedef aldığı alanın yakınına ayrıca baskın düzenledi ve ambulansların olay yerine ulaşımını engelledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan Usame Ömer Ebu Heyce hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Cenin kenti ve mülteci kampına 21 Ocak'ta başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi, 50 Filistinli de yaralandı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Öte yandan İsrail’in 21 Ocak’tan bu yana Cenin Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda 60 evin yıkıldığı duyuruldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, kampta 9 gündür devam eden saldırılarda İsrail ordusu tarafından 60 evin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.