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Dünya
AA 29.01.2025 11:58

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Musk'a tepki: Bu gerçekten iğrenç

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın aşırı sağcı siyasetçileri desteklemesini "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Musk'a tepki: Bu gerçekten iğrenç

Başbakanı Scholz, başkent Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal demokrat olarak, zengin medya girişimcilerinin Alman siyasetine müdahale etmesine alışkın olduğunu belirtti.

Ancak Musk’ın tüm Avrupa’da aşırı sağcı siyasetçileri güçlü şekilde desteklemesinin yeni bir şey olduğunu aktaran Scholz, "Bu gerçekten iğrenç. Bu da tüm Avrupa Birliği'ndeki (AB) demokratik gelişim için iyi değildir." dedi.

Scholz, ABD’nin Almanya’yı kurtarması ve ülkenin yeniden demokratikleşmesine yardımcı olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu yüzden Elon Musk'ın aşırı sağcıları desteklemesine ve geçmişte Almanların Avrupa'da çok sayıda Yahudi ve diğer insanları öldürmesine ilişkin uygun tepkiyi vermemesine çok kızgınım." diye konuştu.

Musk ve Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin ilişkisi

ABD'li milyarder Musk, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Avrupalı liderler ise Musk’ı içişlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk’ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

Musk, AfD’nin 25 Ocak’ta Halle kentinde düzenlenen seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılmış ve Almanların Alman olmaktan gurur duyması gerektiğini, çocukların ebeveynlerinin, anneanne ve dedeleri ile dedelerinin babalarının günahlarından sorumlu olmadığını söylemişti

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk’ın, bu davranışı tartışma konusu olmuştu.​​​​​​​

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