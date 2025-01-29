Açık 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.01.2025 12:05

ABD'deki "gizemli" dronların FAA tarafından yetkilendirildiği duyuruldu

ABD'de geçen sene tartışmalara neden olan "gizemli" dronların çoğunun, Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkisi altında uçurulduğu tespit edildi.

ABD'deki "gizemli" dronların FAA tarafından yetkilendirildiği duyuruldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 2024'ün son aylarında New Jersey ve New York başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletlerinde görülen "esrarengiz" dronlara ilişkin gelişmeleri aktardı.

New Jersey'de görülen dronlar için FAA'nın araştırma amacıyla uçuş yetkisi verdiğini belirten Leavitt, konunun "merak" nedeniyle daha da büyüdüğünü ifade etti.

Leavitt, başka ülkelerin dron uçurmuş olabileceğine ilişkin ise "Bu bir düşman (olayı) değildi." dedi.

ABD'de gizemli dron tartışmaları

ABD'de ilk kez 18 Kasım 2024'te New Jersey'de görülen "gizemli" dron görüntüleri, New York ve civarında da ortaya çıkmaya başlamış ve sosyal medyada paylaşılarak endişelere yol açmıştı.

Beyaz Saray, dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Donald Trump ise Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu dronların nereden kalkıp indiğini askerlerimiz biliyor, Başkan biliyor ama nedense yorum yapmıyorlar, halkı şüphede bırakıyorlar, açıklama yapmalılar." demişti.

FAA, daha sonra 22'den fazla kentte dron uçuşlarına kısıtlama getirmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Bakan Fidan: Suriye'nin yeniden kalkınmasına destek vermeliyiz
12:37
Kartalkaya'daki yanan otelde mahsur kalan 26 kişinin kurtarılmasını sağladılar
12:35
Malezya, Gazze'nin yeniden inşasına destek için bölgede okul, hastane ve cami yaptıracak
12:35
Araştırma: Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
12:30
Ezan hakkında alaylı ifadeler kullanan kişiye soruşturma
12:47
İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük sebebi trafik
İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndan çekilirken ağır mühimmatlar bıraktı
İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndan çekilirken ağır mühimmatlar bıraktı
FOTO FOKUS
ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü
ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ