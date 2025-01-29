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Dünya
Sciencealert 29.01.2025 12:40

ABD’de rekor seviyede verem salgını

Uzun ve sürekli bir düşüşün ardından, verem ABD’de yeniden büyük bir tehdit oluşturuyor. Kansas’taki yeni vaka artışı, 1950'lerden bu yana Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından kaydedilen en büyük salgınlardan biri gibi görünüyor.

ABD’de rekor seviyede verem salgını

Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı (KDHE) verilerine göre, 2024'te eyalette 110 aktif (bulaşıcı) verem vakası ve 632 latent (bulaşıcı olmayan) vaka tespit edildi.

Genel halk için enfeksiyon riski düşük olsa da, sağlık yetkilileri, salgının daha da büyümeden önce mevcut aktif ve latent vakaların tamamını tespit etmek ve gerekli tedavilerin sağlanmasını sağlamak konusunda kararlı.

KDHE İletişim Direktörü Jill Bronaugh, "Salgın devam ediyor, yani yeni vakalar tespit edilebilir" dedi.

Tedavi edilmezse ölümcül olabilir

Aktif, bulaşıcı verem enfeksiyonları, öksürük, göğüs ağrısı ve titreme gibi semptomlarla birlikte geliyor ve tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor.

2024'te Kansas salgınıyla bağlantılı iki ölüm meydana geldi ve bu formdaki bir hastalık son derece bulaşıcı.

Latent, pasif verem enfeksiyonları kişiden kişiye geçmiyor ve herhangi bir semptoma neden olmuyor. Ancak bu enfeksiyonlar her an aktif hale gelebiliyor.

Her iki tür verem enfeksiyonu da birkaç ay süresince antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

Çoğunlukla Mycobacterium tuberculosis bakterisi tarafından kaynaklanan ve genellikle akciğerleri etkileyen bu hastalık, binlerce yıldır var.

Ölümcül vakaların oranı büyük ölçüde düşmüş olsa da, verem hala dünyanın en büyük enfeksiyon kaynaklı öldürücüsü.

Kalabalık ortamlarda bulaşma ihtimali daha yüksek

Gelişmiş ülkelerde, tedavilere kolayca erişilebilir. 1980'lerde durağanlaşan vaka sayısı, 2020 ve COVID-19'un etkisiyle düşmeye devam etti, ancak o zamandan sonra vakalar yeniden artmaya başladı ve 2022'de 8 bin 331’e yükseldi.

Verem, genellikle fakirlerin hastalığı olarak düşünülüyordu. Büyük grup ortamlarında, örneğin evsiz barınakları, hapishaneler veya huzurevleri gibi yerlerde enfekte olma riski daha yüksek.

Yetkililer, Kansas’taki salgının kontrol altına alınması için CDC ile iş birliği halinde çalıştıklarını belirtiyor.

KDHE yetkilisi Ashley Goss, Senato Halk Sağlığı ve Refah Komitesi'nde yaptığı açıklamada, "Böylesine büyük bir salgın yaşandığında CDC destek sağlamak için devreye girer. Şu an doğru yönde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. 

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