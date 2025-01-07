Japonya'da kuş gribi alarmı: Öldürülen tavuk sayısı 1,7 milyona fırladı

Japonya Tarım Bakanlığı'na göre bu, bu sezon ülkede görülen 19. yüksek patojenik kuş gribi salgını.

Jiji Press haber ajansının aralıkta bildirdiğine göre bakanlık, sezonun başlangıcından bu yana 11 vilayette yaklaşık 1,7 milyon kuşun itlaf edildiğini açıkladı.

Son salgın, çiftliğin kuş ölümlerinde hızlı artış olduğunu bildirmesinin ardından pazar günü doğrulandı. AFP'nin haberine göre, genetik testler nedenin virüs olduğunu tespit etti ve derhal kontrol önlemleri alınmasını sağladı.

Bölgesel Iwate hükümeti yetkilisi Hiroshi Yoshida, etkilenen bölgenin 3 km yarıçapındaki iki yakın çiftlikte 170 bin kuşa hareket kısıtlamaları getirildiğini açıkladı.

Ayrıca 10 km'lik bir gözetim bölgesi oluşturularak civardaki yaklaşık 3,8 milyon kuşun taşınması kısıtlandı.

"120 bin ve 147 bin kanatlı itlaf edilmişti"

Geçen perşembe, Iwate ve merkezi Aichi bölgesindeki ayrı çiftliklerde benzer enfeksiyonların doğrulanmasının ardından sırasıyla 120 bin ve 147 bin kanatlı itlaf edilmişti. Bu sezon en büyük itlaf aralıkta Ibaraki vilayetindeki bir çiftlikte gerçekleşmiş ve virüsün yayılmasını engellemek için 1,1 milyondan fazla kuş öldürülmüştü.

Kasımda, Saitama vilayetinin Gyoda şehrindeki bir çiftlikte virüs salgınının rapor edilmesinin ardından yaklaşık 2 bin 500 tavuk itlaf edilmişti.

Çevre Bakanlığı, Hokkaido'daki yabani kuşlarda virüs tespit edilmesinin ardından ekimde kuş gribi alarmını en yüksek seviyeye çıkarmıştı.

Bakanlık, "Kuş gribi, enfekte kuşlarla yakın temas olmadan insanları nadiren etkilese de halkı kuş ölülerine dokunmaktan kaçınmaya ve gördüklerini yerel yetkililere bildirmeye çağırıyoruz" demişti.

Yetkililer, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için süregelen zorluklara karşı izleme ve kontrol altına alma çabalarını yoğunlaştırma sözü vermişti.