Yemen hükümeti yetkilileri, sivil kıyafet giymiş 100 ayrılıkçı askerin Birleşik Arap Emirlikler'ne (BAE) ait askeri savaş gemisinden Sokotra Adası'na indiğini söyledi.

Yemen hükümetinden 2 kaynak ise geçtiğimiz hafta, BAE’nin Aden kentinde 300 askeri eğittiğini ve bunlardan 100’ünü Sokotra Adası'na gönderdiğini açıklamıştı.

Yemen İçişleri Bakanı da Sokotra Adası'na ayrılıkçı güneyli askerlerin gönderildiği haberleriyle ilgili “BAE Husilerle savaşa odaklanmalı” demişti.

Yemen ile BAE arasında gerilim

Yemen’de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan askeri operasyonun önemli ortaklarından biri olan BAE ile uluslararası toplum tarafından tanınan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümet arasında uzun bir dönemdir gerginlik yaşanıyor.

BAE destekli milisler ile yerel halk arasında bazı kentlerde yaşanan anlaşmazlıklar ilişkilerin gerilmesine neden oluyor.

Birçok kentte halk, BAE karşıtı protestolar düzenlerken, BAE’ye bağlı güçlerin kentlerinden ayrılmasını istiyor.

BAE, Sokotra Adası'ndan vazgeçmiyor

Yemen hükümeti ile BAE arasındaki bir diğer gerilim alanı ise Sokotra Adası.

Yemenli kaynaklar geçtiğimiz ay, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sokotra Adası'ndaki askeri varlığını yerel güçleri silah altına alarak yeniden güçlendirdiğini söylemişti.

Buna göre, aralarında kadınların da olduğu binlerce Sokotra Adası sakininin Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülerek askeri eğitime tabi tutulduğu öne sürülmüştü.

BAE'nin son olarak Sokotra Adası sakini 100 kadını Abu Dabi'ye götürüp eğittiği, bunların BAE'ye bağlı ve kadınlardan oluşan ilk birlik olarak adaya döneceği iddia edilmişti.

Sokotra Adası yerel yönetiminin ise, BAE’yi bu adımın tehlikesi konusunda uyardığı ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı belirtilmişti.

Asker yerleştirmesi krize neden olmuştu

Yemen meşru hükümeti ile BAE arasında, geçtiğimiz yıl mayıs ayında BAE'ye bağlı onlarca askerin Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı çevresine yerleştirilmesi sonrası bir kriz patlak vermişti.

Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların Sokotra Adası'na nakli gerçekleşmiş, BAE askerleri daha sonra da Sokotra Limanı çevresinde konuşlanmıştı.

BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na giderek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmişti.

Bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan, bir heyeti adaya göndermişti.

Başbakan tepki göstermiş, görevden alınmıştı

Dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ise yaptığı açıklamada, BAE'ye bağlı güçlerin Sokotra Adası'ndan çekileceğini duyurmuştu.

Ancak Başbakan Ahmed bin Dağr, hükümet ile BAE yönetimi arasında Sokotra Adası konusunda yaşanan gerilimin ardından görevden alınmıştı.

Sokotra Adası'nın stratejik önemi

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın, bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Reuters