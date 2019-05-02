Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik, ülkenin güney kentlerinde hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) arasında gerginliklerin tekrar arttığı bir dönemde, bu ülkeyi ziyeret etmesi için kendisine yapılan daveti reddetti.

Yemen yerel kaynakları bu davetin, Başbakanlık görevine Ekim 2018’de getirilen Muin Abdülmelik’e BAE tarafından yapılan üçüncü davet olduğunu belirterek, Abdülmelik’in BAE’nin davetini Cumhurbaşkanı Mansur el-Hadi’nin de görüşlerini alarak reddettiğini aktardı.

Sokotra Adası gerginliği sürüyor

Yemenli kaynaklar geçtiğimiz mart ayında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sokotra Adası'ndaki askeri varlığını, yerel güçleri silah altına alarak yeniden güçlendirdiğini söylemişti.

Buna göre, aralarında kadınların da olduğu binlerce Sokotra Adası sakini Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülerek askeri eğitime tabi tutuluyor.

BAE'nin son olarak Sokotra Adası sakini 100 kadını Abu Dabi'ye götürüp eğittiği, bunların BAE'ye bağlı ve kadınlardan oluşan ilk birlik olarak adaya döneceği iddia edilmişti.

Aden'de halk ile BAE destekli güçler arasında gerilim

Geçtiğimiz ay ise Yemen’in Aden kentinde halk, Birleşik Arap Emirlikleri destekli askeri güçler tarafından öldürülen bir gencin katillerinin teslim edilmemesi üzerine protesto gösterisi düzenlemişti.

Yerel kaynaklar, BAE destekli güçlerin halkın taleplerini reddettiği ve suçluları teslim etmeye yanaşmadığını söylemişti.

Sokotra krizi sonrası Başbakan Dağr görevden alınmıştı

Yemen meşru hükümeti ile BAE arasında, geçtiğimiz yıl mayıs ayında BAE'ye bağlı onlarca askerin Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı çevresine yerleştirilmesi sonrası bir kriz patlak vermişti.

Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların Sokotra Adası'na nakli gerçekleşmiş, BAE askerleri daha sonra da Sokotra Limanı çevresinde konuşlanmıştı.

Dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ise yaptığı açıklamada, BAE'ye bağlı güçlerin Sokotra Adası'ndan çekileceğini duyurmuştu.

Ancak Başbakan Ahmed bin Dağr, hükümet ile BAE yönetimi arasında Sokotra Adası konusunda yaşanan gerilimin ardından görevden alınmıştı.

Yemen'de iç savaş

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed