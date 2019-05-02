Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (NTPWC) sosyal medya hesabında resimleri paylaşılan yılanın 3 gözlü ve 40 cm uzunluğunda olduğu duyuruldu.

Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda korucular tarafından bulunan ve Monty Python adı verilen 3 gözlü yılanın resimleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yılanın 3 gözü de aktifti

Tahminlerin aksine 2 kafatası bulunmadığı çekilen röntgenlerde ortaya çıkan yılanın tek kafatasında bulunan 3 göz çukuruna yerleşen gözlerinin aktif olduğu tespit edildi.

NTPWC yetkilileri, "3'üncü gözün gelişimin embriyonik aşamasının çok erken evresinde geliştiği genel olarak kabul edildi. Bunun çevresel faktörlerden dolayı olması pek görünmüyor ve neredeyse kesin olarak doğal bir durum olduğu sanılıyor çünkü sürüngenlerde şekil bozukluğu oldukça yaygın görülen bir durum" değerlendirmesini yaptı.

Görevliler tarafından mart ayında görülen ve beslenme güçlüğü çeken 3 aylık yılanın bulunmasından bir süre sonra öldüğü açıklandı.

NTPWC’den Ray Chatto, "Yılanın arazide bu kadar uzun süre hayatta kalmış olması oldukça dikkat çekici. Bulunduğunda beslenme mücadelesi veriyordu, geçen hafta öldü" dedi.

Yılanın ölüsü Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu tarafından Darwin’de muhafaza ediliyor.

Kaynak: AA