"Orestis" lakaplı seri katil zanlısının, aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 yabancı kadını öldürdüğünü itiraf etmesi, Rum polisinin Ada'da son yıllarda kaybolan yabancı kadınlara dair vakalara "yaklaşım" şeklini tartışmaya açtı.

Kamuoyunda geniş yankı bulan olay nedeniyle Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau görevinden istifa etti.

Rum lider Nikos Anastasiadis'e istifa dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Nikolau, istifasının Anastasiadis tarafından kabul edildiğini belirterek, olayla ilgili sorumluluğu olmadığını, "siyasi hassasiyet" nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi.

Seri cinayetlerin sorumluluğu konusunda Rum Polis Teşkilatı Başkanı Zaharias Hrisostomu ile anlaşmazlığa düşen Nikolau dün yaptığı yazılı açıklamada da Rum polisinin kaybolan yabancı kadınlarla ilgili çalışmalarından Adalet Bakanlığının sorumlu olmadığını belirterek, polisin bu konularla ilgili kendisini hiçbir zaman bilgilendirmediğini iddia etmişti.

"Artık bıktım, cezaevine gitmek istiyorum"

Öte yandan, İngiltere polis teşkilatı Scotland Yard'dan gelen bir ekip tarafından sorgulanan Metaksas'ın öldürdüğünü itiraf ettiği 7 kadından 3'ünün cesedini arama çalışması devam ediyor.

Rum basınında çıkan haberlere göre, "Artık bıktım, cezaevine gitmek istiyorum" diyen zanlının, soruşturmaya gölge düşürmek amacıyla ceset sayısı konusunda adli makamları yanıltmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hedefinde göçmen işçi kadınlar var

Metaksas, 14 Nisan'da 39 yaşındaki Mary Rose Tiburcio adlı Filipinler vatandaşı kadının cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kurbanlar arasında Tiburcio dışında, Filipinler vatandaşları 28 yaşındaki Arian Palanas Lozano ve 30 yaşındaki Maricar Valdez Arquila, 36 yaşındaki Romanyalı Livia Florentina Bunea, Nepal vatandaşı Kata Anou ile Tiburcio'nın 6 yaşındaki kızı Sierra ve Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena da var.

Kurbanların tamamının Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya giden göçmen işçi kadınlar olması dikkat çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.

Son olarak Asyalı olduğu tahmin edilen 4. kadın cesedi ise, Kırmızı Göl'de tespit edilmişti.

Rum yönetimi Ada'da ilk kez karşılaşılan seri katil olayında cinayetlerin aydınlanması için İngiliz uzmanlardan yardım istemişti.

Kaynak: AA