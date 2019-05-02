Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, göreve geldiği ocak ayından bu yana Cenevre'deki ilk önemli toplantısını yarın, "küçük grup" olarak adlandırılan ülkelerle yapacak.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek toplantılarda Pedersen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla bir araya gelecek.

Pedersen'in ilk hedefi geçen aralık ayından bu yana tıkanan Cenevre sürecini yeniden canlandırmak olacak.

Toplantılarda, Suriye'de siyasi çözüm sürecinin yol haritasının belirlenmesi ve Anayasa Komitesi'nin kurularak yazın ilk toplantısını Cenevre'de yapması öncelikle amaçlanıyor.

Pedersen, bu toplantının ardından Mayıs ayı içerisinde Astana sürecinin garantörleriyle yine Cenevre'de buluşacak.

Staffan de Mistura'dan bu yana ilerleme sağlanamamıştı

Cenevre sürecinde küçük grupla en son toplantıyı dönemin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 14 Eylül 2018'de gerçekleştirmişti.

Mistura'nın 18 Aralık 2018'de Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıdan bu yana Cenevre sürecinde ilerleme sağlanamamıştı.

Kaynak: AA

