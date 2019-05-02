Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir camiye art arda isimsiz 3 mektup geldi.

Aynı merkezden birer hafta arayla gönderilen mektuplarda İslam karşıtı skandal ifadeler yer aldı.

Cami yönetimi mektuplar konusunda endişelenirken, bu kez daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Bu kez de camide kalaşnikof mermisi bulundu.

İslam düşmanı ifadelerin yer aldığı mektupların Neukölnn'deki Aziziye Camii'ne de gönderildiği ortaya çıktı.

Polis, her iki camide yaşanan saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.

Ramazana sayılı günler kala endişelenen camilerin yönetimleri, iftar programlarını iptal edip etmemeyi değerlendiriyor.

Kaynak: TRT Haber