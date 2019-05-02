Her yıl 12-17 yaşları arasında 500 ila 700 Filistinli çocuk, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıyor ve fiziksel şiddete maruz kalıyor.

Filistinli çocukların tutuklanması, ABD Temsilciler Meclisinde de gündeme taşındı.

Minnesota eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Betty McCollum'un, İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı sunduğu yasa tasarısında, "İsrail'in çocuk gözaltı sistemi devlet destekli bir çocuk istismarı... İsrail'in ağır insan hakları ihlalleri Amerikan halkının ödediği vergilerle finanse edilemez" ifadeleri yer aldı.

Filistinli çocukların İsrail askerleri tarafından tutuklanmasının kınanması için çağrı yapan McCollum, "İsrail'in askeri çocuk gözaltı sistemi, Filistinli çocukları ve ailelerini korkutmak ve terörize etmek için tasarlanmış" dedi.

Tasarıda, İsrail başta olmak üzere herhangi bir ülkenin ABD'den aldığı fonları, çocukların gözaltına alınmasında kullanmasının yasaklanması teklif edildi.

İsrail ordusu tarafından tutuklanan çocukların fiziksel ve psikolojik tedavisi için kaynak ayrılması da önerildi.

Kaynak: TRT Haber