Libya’da Fransız askerlerinin, General Halife Hafter güçlerinin kontrolü altında bulunan El-Marc kentinde görüldüğü ileri sürüldü.

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde Fransız askerleri, ülkenin doğusundaki Bingazi yakınlarında bulunan El-Marc kenti civarlarında görülüyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Fransız askerleri Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolünde bulunan başkent Trablus’a saldıran Hafter güçleriyle çatışmalara katılıyor.

"Fransız gemisi Ras Lanuf Limanı'na silah indirdi"

Uluslararası toplum tarafından tanınan UMH’ye yakın bir kaynak, 3 askeri geminin geminin Libya’nın Akdeniz’den petrol ihraç ettiği limanlardan Ras Lanuf Limanı’na girdiğini ve savaş gemilerinden 1'nin Fransız bayrağı taşıdığını ileri sürdü.

Al Jazeera’ye konuşan kaynak, Ras Lanof Limanı’na demirleyen gemilerden gelişmiş silahlar ve deniz araçları indirildiğini söyledi.

Söz konusu kaynağa göre ayrıca, Fransız savaş gemilerinden silahlar ve deniz araçlarının indirilmesi, General Halife Hafter güçlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanı gözetiminde gerçekleşti.

Silahlı Fransız askerler Tunus’ta yakalanmıştı

Tunus Savunma Bakanı Zubeydi geçen ay basına yaptığı açıklamada, diplomatik pasaport taşıyan 13'ü Fransız 24 Avrupa vatandaşının 2 ayrı grup halinde Libya üzerinden Tunus'a girmeye çalıştığını söylemişti.

Zubeydi, ilk grupta Libya'dan hareket eden 2 botla Tunus kara sularına girdiğini tespit ettiklerini, bottaki 11 diplomatik pasaport taşıyan Avrupa vatandaşını Cerbe Adası'na çıktıklarında silahlarıyla teslim aldıklarını duyurmuştu.

Fransa neden kaçak yollarla girmeye çalıştıklarını açıklayamamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Fransızlar tarafından nakledilen silahların, Fransa’nın Libya Büyükelçisi'ni korumakla görevli birliklere ait olduğunu duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca silahlara el konulduğu iddialarını reddetmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, diplomatik pasaport sahibi Fransızların neden kaçak yollardan, yanlarında silah ve mühimmatla Tunus'a girmeye çalıştığını ise açıklamamıştı.

"Tunus'ta yakalanan silahlı 13 Fransız diplomat değil, ajan"

Uluslararası Fransız Radyosuna (RFI) konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Tunus Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, Libya sınırından kara yoluyla ülkeye girmeye çalışırken yakalanan silahlı 13 Fransız vatandaşının, Fransız istihbarat teşkilatı üyesi olduğunu öne sürmüştü.

Al Jazeera Tunus’ta yakalanan Fransızların pasaportlarının fotoğraflarını yayımlamıştı.

UMH, Fransa ile anlaşmaları askıya aldı

Buna karşın, basına yansıyan haberlerin ardından Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Halife Hafter'i desteklediği için Fransa ile güvenlik ve eğitim başta olmak üzere birtakım anlaşmaları askıya almıştı.

Tunus'tan yayın yapan bir haber sitesi de Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız askeri danışmanların Halife Hafter'in Trablus'a yönelik askeri operasyonuna destek verdiğini ileri sürmüştü.

"İHA’dan aldıkları bilgileri Hafter’e aktarıyorlar"

"Tunus Şimdi Ağı" isimli internet sitesi, Fransız askeri danışmanlarının Trablus'a 75 kilometre uzaklıktaki Garyan kentinde bulunduğunu, "insansız askeri hava araçlarıyla inceleme yaparak bu bilgileri Hafter güçlerine aktardığını" yazmıştı.

Tunus'ta Arapça yayın yapan Şuruk gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız vatandaşlarının Tunus üzerinden Cezayir'e hareket edeceklerini iddia etmişti.

Hafter, Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 4 haftadır devam ediyor.



Kaynak: Arabi21, Al Jazeera, AA, AFP