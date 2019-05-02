Filipinler’in başkenti Manila’nın Binalonan kasabasında dedikodu yapmak artık yasa dışı. Yasağın nedeni ise, dedikodu kaynaklı ciddi kavgaların yaşanması.

Belediye başkanı Ramon Guico, yasağın ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını savunarak, bölge halkının imajına katkıda bulunacağını söyledi.

Dedikodu yaparken yakalananlar Türk lirası ile 25 liralık para cezası ödeyecek, ayrıca 3 saat çöp toplayacak.

Dedikoduda ısrar edenler ise bu kez 117 lira ceza ödeyecek, 8 saat de kamu hizmeti görecek.

Kaynak: TRT Haber