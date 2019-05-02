Freiburg Üniversitesinin Nesiller Sözleşmesi Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada, kiliselerin mevcut 44,8 milyon civarındaki üye sayısının 2060 yılına kadar yüzde 49 oranda düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Almanya'daki 47 Katolik ve Protestan kilisesinde yapıldığı açıklanan araştırmada, 2060 yılına kadar artan maaşlar, enflasyon oranı gibi giderler de hesaplandığında kiliselerin 25 milyar euro'ya ihtiyacı olacağı ancak azalacak üye sayısı nedeniyle maddi sıkıntıların yaşanabileceği belirtildi.

Kaynak: AA