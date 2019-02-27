Yemen’in Aden kentinde duvarlara yazılan yazılarda "işgalci BAE kenti terk et" ve "BAE işgali devriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Aden kenti sakinleri de BAE destekli milislerin bulunması nedeniyle tarih ve kültür merkezi olan kentte huzur ve güvenliğin kalmadığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl da Yemen’in Sokotra Adasında BAE’nin askeri varlığına karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinde “İşgalci BAE” sloganları atılırken, Sokotra Adasının terkedilmesi çağrıları yapılmıştı.

BAE güçleri, protestoların artması ve Yemen hükümetinin şikayeti üzerine adayı terk etmiş ve yerlerine Suudi Arabistan askerleri konuşlanmıştı.

Kaynak: Arabi21