Yemenli kaynaklar, aralarında kadınların da olduğu binlerce Sokotra Adası sakininin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) götürülerek askeri eğitime tabi tutulduğunu söyledi.

BAE'nin son olarak Sokotra Adası sakini 100 kadını Abu Dabi'ye götürüp eğittiği, bunların BAE'ye bağlı ve kadınlardan oluşan ilk birlik olarak adaya döneceği iddia edildi.

Sokotra Adası yerel yönetiminin ise, BAE’yi bu adımın tehlikesi konusunda uyardığı ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı belirtildi.

BAE’nin Sokotra Adası'ndaki askeri varlığı hem yerel güçler hem de meşru Yemen hükümeti tarafından eleştiriliyor.

BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

Yemen meşru hükümeti ile BAE arasında son kriz, geçtiğimiz yıl mayıs ayında BAE'ye bağlı onlarca askerin Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı çevresine yerleştirilmesi sonrası patlak vermişti.

Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların Sokotra Adası'na nakli gerçekleşmiş, BAE askerleri daha sonra da Sokotra Limanı çevresinde konuşlanmıştı.

Yemen, Suudi Arabistan'ı devreye sokmuş ve çekileceklerini açıklamıştı

BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na giderek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmişti.

Bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan, bir heyeti adaya göndermişti.

Dönemin Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ise yaptığı açıklamada, BAE'ye bağlı güçlerin Sokotra Adası'ndan çekileceğini açıklamıştı.

Sokotra Adası'nın stratejik önemi

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın, bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Arabi21, AA