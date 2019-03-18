Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırının ardından gözler, Yeni Zelanda'daki silah edinme yasalarına çevrildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Korkunç terör eyleminin ardından, toplumumuzu daha güvenli hale getirmek için hazırladığımız yeni reformları 10 gün içerisinde açıklayacağız." dedi.

Yeni Zelanda’da tüfeklerle ilgili çok az kısıtlama bulunuyor ve askeri amaçlı kullanılan yarı otomatik silahlar 18 yaşını dolduran kişiler tarafından alınabiliyor. Normal silahları edinmek içinse 16 yaşını doldurmak yeterli.

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Yeni Zelanda'daki sivillerin tahmini 1,2 milyon ateşli silahı bulunuyor.

Yeni Zelanda'nın en büyük silah perakendecisi Gun City'nin sahibi David Tipple, yaşanan saldırı için kendilerinin suçlanmasına karşı çıktı.

Aralık 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında bir adamın mağazanın internet satışı üzerinden dört silah ve mühimmat satın aldığını, ancak teröristin saldırıda kullandığı gibi yüksek güce sahip bir silah satın alınmadığını açıkladı.

Kaynak: Reuters, Guardian