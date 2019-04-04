Yemen’in Aden kentinde caddeleri kapatan ve lastik yakan halk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin bir çocuğa tecavüzüne şahit olan gencin öldürülmesinden sorumlu suçluların kendilerine teslim edilmesini istiyor.

Yerel kaynaklar, BAE destekli güçlerin halkın taleplerini reddettiğini ve suçluları teslim etmeye yanaşmadığını söylüyor.

Uluslararası toplumca meşru kabul edilen Yemen hükümetinin İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri de olaydan sonra BAE destekli güçleri, suçluları teslim etmeye ikna etmek için bir komisyon kurmuştu.

Ancak komisyon da BAE destekli güçleri şu ana kadar ikna edebilmiş değil.

Yaklaşık 1 ay önce yaşanan olay sonrasında Aden kentinde halk, BAE destekli güçlere 15 gün süre vermiş ve öldürülen gencin katillerinin teslim edilmesini istemişti.

Yemen yerel kaynakları öldürülen gencin, BAE destekli askeri güçlerin bir çocuğa tecavüz etmesi olayının tek şahidi olduğunu aktarıyor.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, Yemen Akhbar