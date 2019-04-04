Dünya
Macaristan'da yüzlerce kişiden "aptal yürüyüşü"
04 Nisan 2019 Perşembe 09:19 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 11:26
Macaristan'ın başkenti Budepeşte'de yüzlerce kişi 1 Nisan'da aptal yürüyüşü adını verdikleri bir geçit töreni düzenledi.
İngiliz komedi grubu Monty Python'un ünlü televizyon sekçinden esinlenen ve silly walk (aptal yürüyüşü) adı verilen yürüyüşe gencinden yaşlısına yüzlerce kişi katıldı.
Budapeşte’nin Deak meydanında toplanan halk birbirinden ilginç yürüme şekilleri sergiledi.
Kaynak: Reuters
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