Yurt dışındaki oylarla toplam yüzde 63,53 oranında katılımın sağlandığı seçimlerin ardından sandıkların tamamı açıldı.

Yapılan sayım sonucunda, adaylardan komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci oldu.

Eski başbakan Yuliya Timoşenko yüzde 13,40 oy, Rusya yanlısı Yuriy Boyko yüzde 11,67 oy, eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko ise yüzde 6,91 oy aldı.

Seçimlerde adaylardan herhangi birisi yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için en çok oyu alan komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko 21 Nisan'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk da ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığını belirtmiş, oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ikinci tura kaldığını ilan etmişti.

Kaynak: AA