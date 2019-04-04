Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasının ortasından geçen Zap Nehri'nin taşması sonucu yaşanan su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Altunköprü Nahiye Müdürü Abdulmuttalib Necmettin, ''Aşırı yağışlar Zap Nehri'nin su seviyesini yükseltmeye devam ediyor.'' dedi.

Su seviyesinin giderek yükselmesinin, kasaba için tehdit oluşturmaya başladığı uyarısı yapan Necmettin, aşırı yağışların hayatı felç ettiği kasabada, halkın olası ani su baskınlarından etkilenmemesi için nehir kıyısındaki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi.

Kasabadaki sivil savunma ekiplerinin alarma geçtiğine dikkati çeken Necmettin ileriki 24 saatin kasaba için kritik olduğunu aktardı.

Kaynak: AA