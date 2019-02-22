BAE'nin resmi haber ajansı WAM, anlaşmaların Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansı'nda (IDEX), ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere dünya çapındaki ülkelerden şirketlerle sağlandığını açıkladı.

WAM, BAE’nin beş günlük etkinlik sırasında yerli silah üreticileriyle de anlaşma sağladığını duyurdu.

Reuters'e göre Abu Dabi yönetimi, ABD'li firmalar Lockheed Martin ve Raytheon ile hava savunma füzeleri satın almak için 1,9 milyar dolar değerinde anlaşma yaptı.

Yemen'de artan insani krizin ortasında BAE'nin attığı bu adım uluslararası kuruluşların tepkisini çekti.

"BAE'ye bağlı güçler Yemen'deki milislere silah dağıtıyor"

Uluslararası Af Örgütü, BAE'ye bağlı güçlerin, kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen Yemen'deki milislere, Batı ve diğer ülkelerden satın aldıkları milyarlarca dolar değerindeki silahları dağıttığını açıklamıştı.

Af Örgütü, Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kapsamında savaşan milislere Batı menşeli silahların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden sevk edildiğini iddia etmişti.

Kaynak: Middle East Eye