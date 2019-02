ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'li telekomünikasyon şirketlerine, daha hızlı 5G kablosuz iletişim ağları kurma çalışmalarını artırmaları için uyarıda bulundu.

Geciktiklerini ve diğer ülkelerin gerisinde kalma riski taşıdıklarını belirten Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Amerikan şirketleri çabalarını hızlandırmalı. Yoksa geride kalacaklar" ifadesini kulllandı.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on.........

"Amerika’nın şu anda daha ileri teknolojileri bloke ederek değil, rekabet içinde bu yarışı kazanmasını istiyorum. Yaptığımız her işte, özellikle de çok heyecan verici teknoloji dünyasına gelince, daima lider olmalıyız!" mesajını paylaşan Trump, "Bloke etmek"le neyi kastettiğine dair bir ayrıntı vermedi. Beyaz Saray yetkilileri de yorumda bulunmadı.

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!