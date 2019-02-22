Eylemciler, Rahip Monsignor Henryk Jankowski'nin heykelinin etrafına bir ip takıp yere düşürdü. Ardından heykelin üzerine çocuk iç çamaşırları ve rahip kıyafetleri yerleştirdi.

Protesto, Papa Francis'in kilisenin cinsel istismar krizini ele almak için dünyanın dört bir yanından Katolik liderlerini davet ettiği toplantıdan kısa süre önce yapıldı.

Nufüsunun yüzde 90'ından fazlası Roma Katoliği olan Polonya'da yapılan bu protesto, dünya çapında ses getirdi.

Polonya polisi, eylemi gerçekleştiren üç kişinin yakalandığını ve haklarında soruşturma açıldığını duyurdu.

Kaynak: Reuters, AP